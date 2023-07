जैसलमेर में स्कूल बस पलटने से एक टीचर की मौत, 35 बच्चे घायल; 12 गंभीर घायलों को जोधपुर किया गया रेफर

जोधपुर संभाग के जैसलमेर जिले में सांकड़ा थानांतर्गत भैंसड़ा गांव के पास बुधवार सुबह बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस पलट गई । हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई वहीं तकरीबन 35 बच्चे घायल हो गए। सभी क्षेत्र के ज्ञानदीप प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनको की आस पास के गांव से इकट्ठा कर बस स्कूल आ रही थी।

जैसलमेर में बच्चों से भरी स्कूल बस पलट जाने से 1 शिक्षक की मौत।(फोटो सोर्स: जागरण)

Your browser does not support the audio element.

जोधपुर,जेएनएन। राजस्थान के जैसलमेर में बच्चों से भरी स्कूल बस पलट जाने से उसमें सवार 35 से अधिक बच्चों के चोटिल होने के समाचार हैं जहां गंभीर 12 घायलों को उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है । अस्पताल पहुंचते समय स्कूल बस में ही सवार 21 वर्षीय अध्यापक की मौत हो गई है। अन्य 11 गंभीर घायलों का जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार जारी है। कई बच्चों के हाथ पैर और जबड़े में फैक्चर है। बस के ओवरलोडेड भरे होने की बात भी सामने आई है ,इसको लेकर के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हादसे में एक शिक्षक की मौत जोधपुर संभाग के जैसलमेर जिले में सांकड़ा थानांतर्गत भैंसड़ा गांव के पास बुधवार सुबह बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस पलट गई । हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई, वहीं तकरीबन 35 बच्चे घायल हो गए । सभी क्षेत्र के ज्ञानदीप प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनको की आस पास के गांव से इकट्ठा कर बस स्कूल आ रही थी, तभी बस के असंतुलित होने के बाद मुख्य सड़क से उतरकर कच्चे मार्ग पर जाने से टायर के मिट्टी में धसने से बस पलट गई । ग्रामीणों की मदद से बस में से बच्चों को बाहर निकाला गया उसमें सवार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाना क्षेत्र पुलिस भी पहुची। ग्रामीणों की मदद से बस में से बच्चों को बाहर निकाला गया जिनको की पोकरण अस्पताल ले जाया गया ,लेकिन बिगड़ती स्थिति को देख 12 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया । बीच रास्ते में विक्रम सिंह नामक अध्यापक की मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने पर जोधपुर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए: जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ,संभागीय आयुक्त केसी मीणा ,पुलिस रेंज आईजी और अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारी एमडीएम अस्पताल में मौजूद रहे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने घायलों से बातचीत कर वस्तुस्थिति को जाना और उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बस के फिटनेस के कागजात नहीं होने और आवश्यकता से अधिक सवारियों के बस में सवार होने की बात भी सामने आई है इसको लेकर अब प्रशासन कार्यवाही करेगा।

Edited By: Piyush Kumar