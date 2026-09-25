राजस्थान: जोधपुर में शादीशुदा महिला को लेकर भागा प्रेमी, ग्रामीणों ने मुंडन कर पहनाई जूतों की माला

डिजिटल डेस्क, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां तीन बच्चों की मां के साथ घर से भागकर शादी करने वाले एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उन्हें अमानवीय सजा दी।

ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को ले जाकर मुंडन कर दिया, युवक को जूतों की माला पहनाई और उनके साथ मारपीट करते हुए पूरे इलाके में प्रताड़ित किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है।