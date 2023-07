'अंजू के दस्तावेजों की हमारे पास जानकारी नहीं, फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई होगी': पुलिस

जयपुर, एएनआई। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की तरह अब अंजू का मामला भी तूल पकड़ने लगा है। सोशल मीडिया पर अंजू का मामला काफी ट्रोल करने लगा है। 34 वर्षीय अंजू अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। बताया जा रहा है कि अंजू पिछले चार सालों से पाकिस्तान में रहने वाले नसरुल्लाह के संपर्क में थी। वो नसरुल्लाह से प्यार करती हैं, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए पाकिस्तान चली गई है। हालांकि, अंजू वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गई हैं।

अंजू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव की रहने वाली हैं और उसका प्रेमी नसरुल्लाह पाकिस्तान के ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा का रहने वाला है। अंजू अपने पति के साथ राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रह रही थीं। लेकिन अचानक से वो अपने पति को बिना बताए पाकिस्तान चली गई। अंजू के पति अरविंद की तरफ से बताया गया है कि वो जयपुर अपने सहेली से मिलने के बहाने पाकिस्तान चली गई है। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था।

#WATCH | Bhiwadi, Rajasthan | Arvind Kumar, husband of Anju, who travelled to Pakistan, says "Before leaving, my wife told me that she is visiting one of her friends in Jaipur. I got a voice call last night, she said that I am in Lahore. I have no idea why has she gone to Lahore… pic.twitter.com/DT7rH7Ddwo