'राजस्थान में राम भरोसे चल रही कांग्रेस', विश्वेंद्र सिंह का बड़ा बयान

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व भरतपुर राजपरिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर पार्टी की कार्यशैली पर निशाना साधा।

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर नाराजगी जताई और कहा कि 60 साल तक देश पर शासन करने वाली पार्टी की राजस्थान में आज कोई सुध लेने वाला नहीं है। राज्य में पार्टी राम भरोसे चल रही है और नेता उसी डाल को काट रहे हैं, जिस पर वे बैठे हैं।