उदयपुर में विस्फोटक सामग्री से भरे ट्रक में लगी आग, हाईवे पर धमाकों की आवाज से दहशत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन हाईवे पर गुरुवार रात वाना गांव के पास विस्फोटक सामग्री से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया।

विस्फोटक सामग्री में धमाकों की आवाजें सुनाई देने से आसपास दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर लोगों को घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर रोक दिया गया। समाचार लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी।

जानकारी के अनुसार ट्रक उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहा था। गुरुवार रात करीब 8:45 बजे वाना गांव के पास चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। इसके बाद ट्रक में आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दीं और विस्फोटक सामग्री में कई बार धमाके होने की आवाजें सुनाई दीं।