Jaipur News: जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले दो आतंकी पुणे में गिरफ्तार, 5-5 लाख रुपये का था इनाम

Jaipur News महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं जो जयपुर ब्लास्ट (jaipur blast) की साजिश रचने के मामले में फरार चल रहे थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम भी था एनआइए को लंबे समय से इनकी तलाश थी।

जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले दो आतंकी पुणे में गिरफ्तार (फोटो-नई दुनिया)

रतलाम, ऑनलाइन डेस्क। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं जो जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में फरार चल रहे थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम भी था, एनआइए को लंबे समय से इनकी तलाश थी। हाल ही में एनआइए की टीम ने रतलाम में एक आतंकी की संपत्ति अटैच की थी। जयपुर को दहलाने की साजिश रचने के मामले में युनूस, इमरान और फिरोज पठान फरार थे, इनके खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बाइक चोरी करते हुए पकड़े गए पुणे पुलिस के अनुसार कोथरूड इलाके में दोनों को बाइक चोरी करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में उनके पास से 4 मोबाइल, एक लैपटाप और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों को एनआइए के हवाले किया जा सकता है। 2022 में हुआ था आतंकी साजिश का खुलासा राजस्थान के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने 30 मार्च 2022 को कार में विस्फोटक सामग्री लेकर जा रहे अल्तमस पुत्र बशीर खां शेरानी निवासी शेरानीपुरा रतलाम, सैफुद्दीन उर्फ सैफुल्लाह पुत्र रमजानी निवासी रतलाम और जुबेर पुत्र फकीर मोहम्मद निवासी आनंद कालोनी रतलाम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि इमरान खान साजिश का मास्टर माइंड है। वह आतंकी संगठन सूफा का सरगाना है। इसके बाद इमरान सहित अमीन खान उर्फ अमीन फावड़ा, मोहम्मद अमीन पटेल, मजहर खान को भी रतलाम से स्थानीय पुलिस व एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया गया था।

Edited By: Babli Kumari