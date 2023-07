गुरु पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में स्नान करने गए दो युवक डूबे, तलाश में जुटी SDRF की टीमें; नहीं मिला कोई सुराग

तीर्थ राज पुष्कर में सोमवार को दो युवकों के पानी में डूबने की सूचना से वहां खोजबीन शुरू हो गई। एसडीआरएफ के जवानों ने पानी में कूद कर डूबने वालों को खोजने का प्रयास किया किन्तु अभी कोई सफलता नहीं मिली है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार डूबने वाले गुरुपूर्णिमा के अवसर पर सीकर से परिवार के साथ पुष्कर आए थे।

तीर्थराज पुष्कर सरोवर में युवकों के डूबने की सूचना पर उन्हें खोजते एसडीआरएफ की टीम के सदस्य।

अजमेर, जेएनएन। तीर्थ राज पुष्कर में सोमवार को दो युवकों के पानी में डूबने की सूचना से वहां खोजबीन शुरू हो गई। एसडीआरएफ के जवानों ने पानी में कूद कर डूबने वालों को खोजने का प्रयास किया किन्तु अभी कोई सफलता नहीं मिली है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, डूबने वाले गुरुपूर्णिमा के अवसर पर सीकर से परिवार के साथ पुष्कर आए थे। यहां स्नान करते समय गहरे में चले जाने से हादसा होने की जानकारी है। पुष्कर के पुरोहित और प्रशासन के लोग डूबने वालों की तलाश कर रहे है। गुरुपूर्णिमा पर हजारों ने लगाई डुबकी सोमवार को गुरुपूर्णिमा होने तथा सावन मास शुरू होने से वैसे भी पुष्कर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग मंदिरों में दर्शन के साथ ही पुष्कर घाटों का आनन्द भी ले रहे हैं। स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना व दान पुण्य कर रहे हैं। पुष्कर में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने एहतियात बरते हैं फिर भी लोगों को सावधानी बरतने व अपने जानमाल की रक्षा स्वयं करने की अपील की जा रही है। सुबह 5 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा ब्रह्मा मंदिर पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के पट अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। ऐसा पुष्कर में इन दिनों चल रहे कथापाठ आदि के कारण श्रद्धालुओं की भारी आवक बनी हुई है।

Edited By: Sonu Gupta