Rajasthan News: राजस्थान के उदयपुर में एक मकान ढहने से 2 लोगों की मौत, एक घायल

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। उदयपुर शहर के श्रीनाथजी मंदिर की हवेली है वहां देर रात एक मकान का ऊपरी हिस्सा ढह कर गिर गया। हादसे में एक 6 वर्ष की बच्ची और एक बुज़ुर्ग महिला की मृत्यु हुई है। एक अन्य महिला घायल हैं। बताया जा रहा है कि इमारत पुरानी थी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यह जानकारी उदयपुर के एसपी भुवन भूषण यादव ने दी।

#WATCH | Rajasthan: Two people died and one injured after a house collapsed in Udaipur (26/06) pic.twitter.com/uhWye4f0qH