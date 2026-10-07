1 साल 2 महीने और 21 दिन पहले हुई दो दोस्तों की मौत, फिल्मी अंदाज में लिया पुनर्जन्म; चौंका देगी कहानी

डिजिटल डेस्क, जयपुर। आपने फिल्मों में पुनर्जन्म की कहानियां तो बहुत सुनी और देखी होंगी, लेकिन राजस्थान के मेड़ता में ऐसा कुछ हुआ है जिससे इलाके में खूशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल मेड़ता के पास मोकलपुर और सातलावास के रहने वाले दो दोस्तों की चित्तोड़गढ़ के एक झरने में डूबने से मौत हो गई थी।

एक साल 2 महीने और 21 दिन पहले हुए इस हादसे ने दोनों परिवारों को तोड़ कर दिया। लेकिन अब वक्त बदला है और दोनों घरों में दो नन्हें मेहमानों का जन्म हुआ है, खास बात ये है दोनों बच्चों के जन्म में सिर्फ 12 घंटे का अतंर है। बच्चों के घरवाले और स्थानीय लोग इसे दोनों दोस्तों का पुनर्जन्म बता रहे हैं।

14 जुलाई 2025 झरने में डूबने से हुई मौत उनका कहना है कि 14 जुलाई 2025 को नरेंद्र बेड़ा और नरेंद्र मुंवाल अपने दोस्त प्रदीप विश्नोई के साथ निलिया महादेव झरना में पिकनिक मनाने गए थे। वहीं झरने में डूबने से तीनों दोस्तों की मौत हो गई थी।

अंतिम संस्कार और जन्म के समय में अद्भुत संयोग इनमें से नरेंद्र बेड़ा का शव को उसी दिन मिल गया था और उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जबकि नरेंद्र मुंवाल का शव 12 घंटे बाद मिला, जिस कारण अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब इसे संयोग कहें या कुदरत का करिश्मा कि नरेंद्र बेड़ा की मां ने पहले बेटे को जन्म दिया और उसके ठीक 12 घंटे बाद नरेंद्र मुंवाल की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया।