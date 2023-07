पायलट समर्थकों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दे खुश करने की कोशिश;21 उपाध्यक्ष, 48 महासचिव और 121 सचिव नियुक्त

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार 21 उपाध्यक्ष 48 महासचिव और 121 सचिव बनाए गए हैं । इनमें पायलट खेमे के पांच-पांच उपाध्यक्ष और महासचिव व 20 सचिव शामिल हैं। सीताराम अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वेणुगोपल ने 25 जिलों में अध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की है। पायलट खेमे को खुश करने के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है।

पायलट समर्थकों को प्रदेश कार्यकारिणी में मिली जगह

जासं, जयपुर: राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच समझौता करवाने के कांग्रेस आलाकमान के प्रयासों के तहत सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई । इनमें पायलट समर्थकों को महत्व दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार 21 उपाध्यक्ष, 48 महासचिव और 121 सचिव बनाए गए हैं । इनमें पायलट खेमे के पांच-पांच उपाध्यक्ष और महासचिव व 20 सचिव शामिल हैं। सीताराम अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वेणुगोपल ने 25 जिलों में अध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत व पायलट सहित प्रदेश के करीब तीन दर्जन नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी। इसमें बनी सहमति के बाद विधानसभा चुनाव से पहले पायलट खेमे को खुश करने के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है।

