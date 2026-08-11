राजस्थान में ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन के शक में दो संदिग्ध हिरासत में

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने राज्य के टोंक शहर से दो संदिग्ध युवकों को आतंकी कनेक्शन के सूचना के आधार पर पकड़ा है। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

राज्य गुप्तचर ब्यूरो की सूचना के आधार पर एटीएस ने पहले रविवार को बासित खान नाम के युवक को पकड़कर पूछताछ की। बासित से पूछताछ के आधार पर टोंक के कार बाजार से बुरहान को पकड़ा।

जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि दोनों युवकों के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। पाकिस्तानी हैंडलर्स से उनके संपर्क होने की बात सामने आई है। दोनों युवकों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने टोंक में विशेष चौकसी बढ़ाई है।