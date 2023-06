उदयपुर में जर्जर महान ढहने से तीन की मौत, मृतकों में पांच साल की मासूम, वृद्धा और एक युवक शामिल

हादसे में मासूम अनन्या(5) पुत्री देशराज औदिच्य मौत हो गई। संगीता (65) पत्नी सतीश शर्मा और उनके बेटे रोहित (42) मौत हो गई। अनन्या रोहित के पड़ोस में रहती थी और खेलने उनके घर आती रहती थी। बीती रात भी वह उनके घर पर थी। सतीश नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर के तिलकायत राकेश बावा की बुआ कनक प्रभा के बेटे हैं। जबकि अनन्या मंदिर के सेवादार देशराज की बेटी थी।

घटना की सूचना के तुरंत बाद सिविल डिफेंस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची।

उदयपुर, राज्य ब्यूरो। शहर के श्रीनाथजी की हवेली क्षेत्र में सोमवार रात बारिश के दौरान एक जर्जर मकान का हिस्सा ढह गया। हादसे में पांच साल की एक मासूम सहित तीन लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे की है। दो मंजिले मकान का उपरी फ्लोर मलबे में तब्दील हो गया था। क्या है पूरा मामला? हादसे में मासूम अनन्या(5) पुत्री देशराज औदिच्य, मौत हो गई। संगीता (65) पत्नी सतीश शर्मा और उनके बेटे रोहित (42) मौत हो गई। अनन्या रोहित के पड़ोस में रहती थी और खेलने उनके घर आती रहती थी। बीती रात भी वह उनके घर पर थी। सतीश नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर के तिलकायत राकेश बावा की बुआ कनक प्रभा के बेटे हैं। जबकि अनन्या मंदिर के सेवादार देशराज की बेटी थी। बताया गया कि बीती रात बारिश के दौरान जर्जर हवेली के ढहे हिस्से में तीनों दब गए थे। पांच साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि संगीता ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा था। रोहित की मौत मंगलवार अलसुबह एमबी अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में हो गई थी, जहां उसका उपचार चल रहा था। सिविल डिफेंस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची घटना की सूचना के तुरंत बाद सिविल डिफेंस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव और नगर निगम उप महापौर पासर सिंघवी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आमजन और पुलिस की मदद से दबे हुए परिवार के लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। लोगों का कहना है कि मकान बहुत पुराना और जर्जर हालत में था। अस्पताल में उपचार को लेकर लापरवाही का आरोप क्षेत्रवासियों का कहना था कि जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एमबी अस्पताल के आईसीयू में रोहित को शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। फिर भी उनके आदेश को नजरअंदाज करते हुए शिफ्ट नहीं किया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रोहित की जान बच सकती थी, लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही से रोहित की मौत हो गई। उदयपुर में लगातार बारिश से स्थिति खराब हुई उदयपुर में लगातार बारिश से मकान ढहने के सवाल पर एसपी भुवन भूषण यादव बोले- घटना के स्पष्ट कारणों पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मकान पुराना और जर्जर हालत में था। मकान के उपर वाला हिस्सा पूरी तरह ढह गया।

Edited By: Ashisha Singh Rajput