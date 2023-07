Jodhpur News: मथुरादास माथुर अस्पताल में चूहों का आतंक, मरीजों के पैरों को कुतर डाला

Jodhpur News इस माह के बीते एक सप्ताह ऐसे तीन से चार मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों के पांव के अंगूठे को चूहों द्वारा उतरने की बात सामने आई है। चूहों का मरीज के बेड तक पहुंच कर उन्हें काट लेना व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। मनोरोग विभाग में चूहा मारने की दवा डालना जोखिम भरा है। वॉर्ड से रोगियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है।

मथुरादास माथुर अस्पताल में चूहों के आतंक से मरीज परेशान।

Your browser does not support the audio element.

जोधपुर, जागरण संवाददाताः जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में मरीजों को चूहे के कुतरने का मामला सामने आया है। इसके बाद हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा वॉर्ड को खाली करवाया गया है और रोगियों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है मामला जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग से जुड़ा है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के मनोरोग विभाग के रोगियों को अलग-अलग समय पर चूहों के द्वारा काट खाने का मामला सामने आया है जहां रोगियों के भर्ती होने के बाद उपचार के के दौरान अस्पताल में चूहों के द्वारा उन्हें काटा गया। चूहों की बड़ी तादाद बनी परेशानी घटना मनोरोग विभाग के मेडिकल वॉर्ड सी का है। हालांकि अस्पताल में चूहों के मरीजों के काट खाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जोधपुर के इसी अस्पताल में कुछ अन्य मामले भी सामने आ रखे हैं वही इस बार मनोरोग विभाग से जुड़े वार्ड में चूहों की बड़ी संख्या मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनी है। इस माह के बीते एक सप्ताह ऐसे तीन से चार मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों के पांव के अंगूठे को चूहों द्वारा उतरने की बात सामने आई है। अस्पताल और वॉर्ड में चूहों का घूमना और मरीज के बेड तक पहुंच कर उन्हें काट लेना व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। मनोरोग विभाग में चूहा मारने की दवा डालने में जोखिम मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित के अनुसार अस्पताल में चूहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिनको कंट्रोल करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने राजस्थान पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को कार्य दे रखा है, जिसका की भुगतान भी किया जाता है और आवश्यकता होने पर ठेका फर्म को इस बारे में सावचेत किया जाता रहा है। मनोरोग विभाग में चूहा मारने की दवा डालना जोखिम भरा है। यह मामला संज्ञान में आने के बाद वॉर्ड से रोगियों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है और अब चूहे मारने की दवा छिड़कने के बाद पुनः रोगियों को इस में शिफ्ट किया जाएगा।

Edited By: Mohammad Sameer