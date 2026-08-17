जीवन को संकट में देख रेगिस्तान में उगा दी समृद्धि की फसल, अब मंगोलिया में मिलेगा सम्मान

नरेंद्र शर्मा, जयपुर। रेगिस्तान में जहां इंसानों के लिए जीवन आसान नहीं, वहां पशुओं के लिए चारा जुटाना उससे भी बड़ी चुनौती थी। दूर-दूर तक फैले रेत के टीलों के बीच जब चरागाह सिकुड़ने लगे तो ऊंट और भेड़ पालन पर निर्भर परिवारों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

ऐसे में जैसलमेर के ऊंट पालक सुमेर सिंह भाटी ने इस संकट को टालने का संकल्प लिया। अकेले शुरू किया उनका अभियान अब हजारों लोगों का आंदोलन बन चुका है। चरागाह, तालाब और कुओं को बचाने की मुहिम से 10 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फिर हरियाली लौट आई है और करीब 50 हजार पशुओं के लिए चारे का संकट दूर हो गया है। इससे पशुओं के चारे की जहां चिंता दूर हो गई है, वहीं पशुपालकों की आर्थिकी मजबूत। पिछले डेढ़ दशक में करीब पांच हजार किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके सुमेर सिंह को अब उनके प्रयासों के लिए 18 अगस्त को मंगोलिया में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

तीन पीढ़ियों से ऊंट पालन सुमेर सिंह का परिवार तीन पीढ़ियों से ऊंट पालन से जुड़ा है। उन्होंने देखा कि चरागाहों पर अतिक्रमण बढ़ रहे हैं और सौर ऊर्जा संयंत्रों व दूसरे उद्योगों के लिए जमीन का इस्तेमाल होने लगा है। इससे पशुपालकों के सामने चारे का संकट गहराने लगा, जिससे ऊंट व भेड़ पालन से लोगों का मोहभंग होने लगा।

उन्होंने सबसे पहले अपने गांव सामरोत में ग्रामीणों को साथ लेकर तालाब-कुओं को बचाने, चरागाहों की रक्षा और पौधारोपण का काम शुरू किया। परिणाम दिखे तो उन्होंने गांव से बाहर निकलने का फैसला किया। इसके बाद सुमेर सिंह ने जैसलमेर के करीब 800 गांवों में लगभग तीन हजार किलोमीटर की पदयात्रा की।

गांव-गांव चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें समझाया कि चरागाह बचेंगे तो पशुपालन बचेगा और उसके साथ परिवारों की आजीविका भी। उनके प्रयास से प्रत्येक गांव से 10-15 लोग अभियान से जुड़ते गए। धीरे-धीरे यह संख्या करीब 10 हजार लोगों की टीम में बदल गई, जो चरागाह, जलस्रोत और पशुपालन बचाने के काम में जुटी है।

पदयात्रा से सरकार तक पहुंची आवाज चरागाहों को बचाने के लिए सुमेर सिंह ने ग्रामीणों के साथ भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर से जयपुर तक 725 किलोमीटर की पदयात्रा भी की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर खींचा कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए राजस्व और सरकारी भूमि के इस्तेमाल से रेगिस्तानी चरागाह और पशुपालन प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने चरागाह भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर जिला कलक्टर कार्यालय पर धरना भी दिया। इस यात्रा में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उनके साथ रहे। साधु-संतों का सहयोग भी उनको मिला है। जल संरक्षण पर भी रहा जोर अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल संरक्षण भी रहा। पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करने के साथ ग्रामीणों के सहयोग से खाली स्थानों पर छोटे तालाब बनाए गए, जिससे पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी।

इन्हीं प्रयासों के साथ 10 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हरियाली लौटी और पशुओं को स्थानीय स्तर पर चारा मिलने लगा। इससे ऊंट, भेड़ और बकरियों के पालन पर निर्भर परिवारों को राहत मिली। पशुपालकों को सरकारी योजना का दिलाया लाभ सुमेर सिंह ने पशुपालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया। ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 2015 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर पशुपालक को 20 हजार रुपये की सहायता मिलती है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में कई पशुपालक इसका लाभ नहीं ले पाते थे। सुमेर सिंह ने पिछले आठ वर्षों में सैकड़ों पशुपालकों को योजना से जोड़ने में मदद की। बीमार पशुओं के उपचार के लिए भी उन्होंने प्रशासन और ग्रामीणों के बीच समन्वय कराया।

उनके वर्षों के प्रयास को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान अब उनके वर्षों के प्रयास को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। चरागाहों के संरक्षण, पुनर्जीवन और पशुपालकों की आजीविका बचाने में योगदान के लिए 18 अगस्त को मंगोलिया में आयोजित समारोह में सुमेर सिंह को सम्मानित किया जाएगा।

यह सम्मान चरागाहों के संरक्षण, पुनर्जीवन और पशुपालकों की आजीविका बचाने के लिए उल्लेखनीय योगदान करने वालों को दिया जाता है। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा दिया जाएगा। यह एक अंतर सरकारी संस्था और अंतरराष्ट्रीय संधि है,जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी ।