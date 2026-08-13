सीकर में PGDCA एग्जाम में खुलेआम चल रही थी सामूहिक नकल, फ्लाइंग स्क्वॉड के पकड़े जाने के बाद परीक्षा रद

डिजिटल डेस्क, सीकर। राजस्थान में परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। हाल ही में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (JRRSU) की विजिलेंस टीम ने सीकर के एक परीक्षा केंद्र पर चल रही पीजीडीसीए परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर सामूहिक नकल के रैकेट का पर्दाफाश किया।

जब विश्वविद्यालय की टीम ने सीकर के विश्वभारती कॉलेज में परीक्षा के दौरान अचानक निरीक्षण किया तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। इस गंभीर अनियमितता के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए परीक्षा रद कर दी।

72 उम्मीदवार दे रहे थे परीक्षा सीकर के विश्वभारती कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा हो रही थी। परीक्षा की पहली पाली के दौरान जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की विजिलेंस टीम अचानक निरीक्षण के लिए केंद्र पर पहुंची।

जब विजिलेंस टीम परीक्षा हॉल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा था। परीक्षा केंद्र के तीन कमरों में कुल 72 उम्मीदवार अपनी परीक्षा दे रहे थे। ये सभी उम्मीदवार बिना किसी डर के खुलेआम एक-दूसरे की उत्तर-पुस्तिकाओं से नकल कर रहे थे।

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