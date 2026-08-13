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    सीकर में PGDCA एग्जाम में खुलेआम चल रही थी सामूहिक नकल, फ्लाइंग स्क्वॉड के पकड़े जाने के बाद परीक्षा रद

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:00 AM (IST)

    जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की टीम ने सीकर में पीजीडीसीए परीक्षा में बड़े पैमाने पर सामूहिक नकल पकड़ी। ...और पढ़ें

    सीकर में नकल रैकेट का भंडाफोड़।

    सीकर में नकल रैकेट का भंडाफोड़।

    HighLights

    1. सीकर में पीजीडीसीए परीक्षा में सामूहिक नकल का खुलासा।

    2. विश्वविद्यालय की विजिलेंस टीम ने मौके पर की कार्रवाई।

    3. ठोस सबूत मिलने पर परीक्षा तत्काल प्रभाव से रद्द।

    डिजिटल डेस्क, सीकर। राजस्थान में परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। हाल ही में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (JRRSU) की विजिलेंस टीम ने सीकर के एक परीक्षा केंद्र पर चल रही पीजीडीसीए परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर सामूहिक नकल के रैकेट का पर्दाफाश किया।

    जब विश्वविद्यालय की टीम ने सीकर के विश्वभारती कॉलेज में परीक्षा के दौरान अचानक निरीक्षण किया तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। इस गंभीर अनियमितता के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए परीक्षा रद कर दी।

    72 उम्मीदवार दे रहे थे परीक्षा

    सीकर के विश्वभारती कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा हो रही थी। परीक्षा की पहली पाली के दौरान जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की विजिलेंस टीम अचानक निरीक्षण के लिए केंद्र पर पहुंची।

    जब विजिलेंस टीम परीक्षा हॉल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा था। परीक्षा केंद्र के तीन कमरों में कुल 72 उम्मीदवार अपनी परीक्षा दे रहे थे। ये सभी उम्मीदवार बिना किसी डर के खुलेआम एक-दूसरे की उत्तर-पुस्तिकाओं से नकल कर रहे थे।

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    विजिलेंस टीम ने क्या कदम उठाए?

    नकल का सामान जब्त किया: मौके पर ही कार्रवाई करते हुए टीम ने लगभग 20 उम्मीदवारों से नकल का अवैध सामान जब्त किया।

    सबूत इकट्ठा किए: कार्रवाई सिर्फ सामान जब्त करने तक ही सीमित नहीं थी। विजिलेंस टीम ने मौके पर नकल के वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग भी कीं और अन्य ठोस डिजिटल सबूत भी जुटाए।

    परीक्षा विभाग को रिपोर्ट: इकट्ठा किए गए सभी सबूत और रिकॉर्डिंग तुरंत यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग को सौंप दिए गए ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके।

    परीक्षा रद करने का आदेश

    बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्ट और ठोस सबूत मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। वाइस चांसलर प्रो. मदन मोहन झा के कड़े निर्देशों पर परीक्षा नियंत्रक डॉ. शंभुकुमार झा ने संबंधित परीक्षा केंद्र (विश्वभारती कॉलेज, सीकर) की परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद करने का आदेश जारी किया।

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