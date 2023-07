Rajasthan: ब्यावर से मनाली घूमने गए सात दोस्त हुए लापता, तीन के मिले शव; शिनाख्त के लिए रवाना हुआ परिवार

शुक्रवार को परिजनों को 7 युवकों में से तीन की बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके बाद से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार के लोगों के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय एसडीएम प्रशासन को दी गई। कुछ परिजन कुल्लू मनाली के लिए भी रवाना हो गए हैं। जिससे की वहां जाकर पहचान कर सके। हालांकि ब्यावर प्रशासन के द्वारा बॉडी मिलने की कोई पुष्टि नहीं की गई है।

Rajasthan: अजमेर ब्यावर से मनाली धूमने गए सात युवक लापता, तीन के शव मिले

अजमेर, संवाद सूत्रः अजमेर जिले के ब्यावर से हिल स्टेशन मनाली घूमने गए 7 युवक लापता हो गए। शुक्रवार को लापता हुए 7 युवकों में से 3 युवकों की कुल्लू मनाली में बॉडी मिलने की सूचना परिजनों को मिली है। जिसके बाद से परिजन शिनाख्त के लिए मनाली के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक बॉडी मिलने की कोई पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन कुल्लू मनाली प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहा है। दरअसल, 7 जुलाई को ब्यावर निवासी 7 दोस्त मनाली घूमने के लिए चंडीगढ़ ट्रेन में रवाना हुए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने 8 जुलाई को मनाली के लिए एक टैक्सी बुक की और आगे की यात्रा के लिए निकल गए। 8 जुलाई को आखिरी बार रात 8 बजे संपर्क हुआ परिजनों का कहना है कि 8 जुलाई को आखिरी बार उनसे रात 8 बजे संपर्क हुआ, तब उन्होंने कहा था कि मनाली पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे इसके बाद इन सातों युवकों में किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। सभी के मोबाइल स्विच ऑफ भी आ रहे हैं। शुक्रवार को परिजनों को 7 युवकों में से तीन की बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके बाद से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार के लोगों के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय एसडीएम प्रशासन को दी गई। कुछ परिजन कुल्लू मनाली के लिए भी रवाना हो गए हैं। जिससे की वहां जाकर पहचान कर सके। हालांकि ब्यावर प्रशासन के द्वारा बॉडी मिलने की कोई पुष्टि नहीं की गई है। ब्यावर एसडीएम मरदुल सिंह ने मामले में कहा कि परिजनों के द्वारा ही बॉडी मिलने की उन्हें सूचना दी गई है। इसकी जानकारी जिला कलेक्टर भारती दीक्षित सहित अन्य अधिकारियों को दे दी गई है। साथ ही मामले में स्थानीय कुल्लू प्रशासन से भी संपर्क किया जा रहा है। कुछ बॉडी कुल्लू प्रशासन को मिली है लेकिन पहचान होने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। अभी जल्दबाजी में कुछ कहना उचित नहीं है। यह 7 युवक गए थे कुल्लू मनाली ब्यावर निवासी चौत्य सांखला, साहिल तेजी, संदीप संगेला, अक्षय कुमावत, लालचंद डुलगच, नितेश पंडित और नरेंद्र सिंह तंवर दोस्त घूमने के लिए गए हुए थे।

