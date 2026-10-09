राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बाघ और शावक लापता, तलाश में जुटीं वन विभाग की टीमें

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बाघ और एक शावक करीब एक महीने से लापता हैं। वन विभाग ने दोनों की तलाश के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं।

लापता बाघ की पहचान दस वर्षीय एसटी-15 के रूप में हुई है, जबकि दूसरा दो वर्षीय शावक है। वन विभाग के अनुसार, दोनों लंबे समय से कैमरा ट्रैप में नजर नहीं आए हैं।

शावक के पगमार्क करीब दो सप्ताह पहले अकबरपुर रेंज में मिले थे, लेकिन कैमरा ट्रैप में उसकी तस्वीर नहीं आई। वहीं, बाघ एसटी-15 के न तो पगमार्क मिले हैं और न ही उसकी कोई तस्वीर सामने आई है। जिस क्षेत्र में दोनों विचरण करते थे, वहां अन्य बाघ और बाघिन दिखाई दे रहे हैं।