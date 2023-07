Udaipur News एसीबी की उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को भी आरोपी के घर से 24 लाख 57 हजार मिले। जबकि उसके एक लॉकर से 42 लाख 84 हजार रुपए मिले थे। दो दिन की कार्रवाई में मिलाकर कुल अब तक 89 लाख 67 हजार रुपए बरामद किए गए। रिमांड पर चल रहे एक्सईएन के ठिकानों पर तलाशी का काम अभी जारी है।

एक्सईएन के लॉकर से निकले 20.91 लाख रुपए, अन्य संपत्तियों का भी हो सकता है खुलासा।

Your browser does not support the audio element.

उदयपुर, संवाद सूत्रः चार लाख रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के हाथों रंगे हाथों गिरफ्तार सार्वजनिक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता(एक्सईएन) के लॉकर की शुक्रवार को तलाशी ली गई। जिसमें 20 लाख 91 हजार रुपए की नकदी बरामद हुई। इस तरह एक्सईएन के सरकारी क्वार्टर, घर, लॉकर से अब तक कुल 89 लाख 67 हजार रुपए बरामद किए जा चुके हैं। एसीबी की और से रिश्वत लेने के अलावा आय से ज्यादा सम्पत्ति होने का भी मामला दर्ज किया गया। एसीबी उदयपुर के उपमहानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि दो दिन पहले एक ठेकेदार की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन राजेंद्र प्रसाद लखारा के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसे उसके ही सरकारी क्वार्टर में चार लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तब से लगातार टीम की ओर से जांच की जा रही थी। उसके उदयपुर स्थित मकान, बैंक लॉकर सबकी तलाशी ली गई। शुक्रवार को भी टीम ने उसके एचडीएफसी बैंक के एक लॉकर की तलाशी ली, जिसमें 20 लाख 91 हजार रुपए नकद मिले। लॉकर से बरामद हुए रुपए उन्होंने बताया कि एसीबी की उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को भी आरोपी के घर से 24 लाख 57 हजार मिले। जबकि उसके एक लॉकर से 42 लाख 84 हजार रुपए मिले थे। दो दिन की कार्रवाई में मिलाकर कुल अब तक 89 लाख 67 हजार रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा बारह प्लॉट, दो आवासीय मकान, एवं अन्य कृषि उपयोगी जमीनों के दस्तावेजों के अलावा नोट गिरने की मशीन भी बरामद हुई थी। तीन दिन के रिमांड पर चल रहे एक्सईएन के ठिकानों पर तलाशी का काम अभी जारी है। टीम को उम्मीद है कि आगे ओर भी खुलासा हो सकता है। उसके संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

Edited By: Mohammad Sameer