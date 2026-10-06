आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत, 20 दिन की पैरोल पर रिहाई के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के दोषी आसाराम को पैरोल पर रिहा करने के लिए पूर्व में जारी आदेश का पालन करने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान आसाराम के वकीलों ने कहा कि तीन अगस्त को हाई कोर्ट ने 20 दिन की पैरोल मंजूर की थी, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया।

उल्लेखनीय है कि आसाराम को वर्ष 2018 में जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह जोधपुर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है।

आसाराम को पैरोल पर रिहा किया जाए- हाई कोर्ट न्यायाधीश संजीव पुरोहित और न्यायाधीश नूपुर भाटी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पैरोल के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया कि आसाराम को पैरोल पर रिहा किया जाए।

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी ने कहा कि आसाराम को गुजरात के गांधी नगर की एक अदालत ने भी दोषी माना है, जहां के हाई कोर्ट ने उसकी पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा कोई कानूनी कारण नहीं दर्शा सकी, जिससे तीन अगस्त के आदेश को रद या निलंबित माना जाए।