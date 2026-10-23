'पीएम मोदी का विकेट उड़ाना राहुल के बस में नहीं', रामदास आठवले का विपक्ष पर निशाना

जागरण संवाददाता, जयपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के आंदोलनों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में आंदोलनों के जरिये सरकार नहीं बदली जा सकती है।

लोकतंत्र में सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकेट उड़ाना लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के बस में नहीं है।

रामदास आठवले ने शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मोदी के साथ मिलकर वर्ष 2029 में राहुल का विकेट लेने वाला हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को गलत बताते हुए आठवले ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है।