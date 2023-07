गहलोत और पायलट मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझमें जरूर कोई खास बात होगी- राजेंद्र गुढ़ा

गुढ़ा ने सोमवार को झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि मुझमें कुछ तो गुणवत्ता होगी इसलिए दोनों नेता पीछे भाग रहे हैं । गुढ़ा के बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के बारे में जब गुढ़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा मैं भगवान राम का वंशज हूं और माता सीता जगदंबा हैं।

जोशी ने कहा कि सीता माता में करोड़ों देशवासियों की आस्था है।

Your browser does not support the audio element.

जयपुर, जागरण संवाददाता। अपने विवादास्पद बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, मुझमें कोई खास बात होगी इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों उनके पीछे भाग रहे हैं। मुझमें कुछ तो गुणवत्ता होगी : गुढ़ा गुढ़ा ने सोमवार को झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि मुझमें कुछ तो गुणवत्ता होगी इसलिए दोनों नेता पीछे भाग रहे हैं । गुढ़ा के बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गुढ़ा कहते दिखाई दे रहे हैं कि माता सीता के बारे में सुना गया है कि उनकी सुंदरता "अकल्पनीय" थी, यही कारण कारण है कि भगवान राम और रावण जैसे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। मैं भगवान राम का वंशज हूं : गुढ़ा वीडियो के बारे में जब गुढ़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा, मैं भगवान राम का वंशज हूं और माता सीता 'जगदंबा' हैं। वह सुंदर थीं। राम और रावण जैसे लोग उनके प्रशंसक थे। उधर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान में कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए सीएम गहलोत से गुढ़ा पर कार्रवाई करने की मांग की है। जोशी ने कहा कि सीता माता में करोड़ों देशवासियों की आस्था है।उल्लेखनीय है कि 2018 में विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था और फिर कांग्रेस में शामिल होकर मंत्री बन गए।

Edited By: Ashisha Singh Rajput