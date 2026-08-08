मिट्टी को चांदी बना दिया... बेटियों के सपने के लिए बेच दी जमीन, भीलवाड़ा की संध्या ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता रजत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। आर्थिक तंगी के बावजूद बेटियों के सपनों को पंख देने वाले एक पिता की मेहनत आज विश्व पटल पर चमक रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा की 16 वर्षीय पहलवान संध्या बिश्नोई ने अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 46 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।

उनकी सफलता के पीछे पिता निर्मल बिश्नोई का संघर्ष है, जिन्होंने बेटियों की ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं का खर्च उठाने के लिए अपनी दो बीघा जमीन तक बेच दी। भीलवाड़ा लौटने पर संध्या ने बताया कि वह चार वर्ष की उम्र से अखाड़े में अभ्यास कर रही हैं। बचपन में लड़कों के साथ कुश्ती लड़ते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ा। विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने पोलैंड और रूस की पहलवानों को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की खिलाड़ी को महज 30 सेकेंड में चित्त कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल से पहले कान और कलाई में चोट लगने के बावजूद उन्होंने मुकाबला लड़ा और रजत पदक जीता।