Rajasthan Weather Update राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) बुधवार यानी 28 जून के लिए बांसवाड़ा बारां झालावाड़ कोटा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश (Heavy Rain in Rajasthan Alert) होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक पाली के सोजत में भी सबसे ज्यादा 10 सेमी बारिश हुई है। वहीं टोंक के मालपुरा में 9 सेमी बारिश हुई है।

Rajasthan Weather Update: झमाझम बारिश से भीगा राजस्थान, IMD ने इन हिस्सों के लिए जारी किया अलर्ट

Your browser does not support the audio element.

जयपुर, एजेंसी। Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि मंगलवार यानी 27 जून को राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, पाली के सोजत में सबसे ज्यादा 10 सेमी बारिश हुई। वहीं, टोंक के मालपुरा में 9 सेमी बारिश हुई। इसके बाद झुंझुनू के चिड़वा में 8 सेमी बारिश हुई। इन इलाकों में हुई इतने सेमी बारिश राजस्थान के गेगल (अजमेर), कोटपूतली (जयपुर), मकराना (नागौर), जोधपुर और शाहबाद (बारां) में 7-7 सेमी बारिश हुई, जबकि बहरोड़ (अलवर), दौसा, भीलवाड़ा, गोगुंड (उदयपुर) और बूंदी में 6-6 सेमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि कई अन्य इलाकों में 5 सेमी से कम बारिश दर्ज की गई। IMD ने जारी किया अलर्ट मौसम विभाग ने बुधवार यानी 28 जून के लिए बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोहीउदयपुर, बाड़मेर और चूरू में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

Edited By: Nidhi Avinash