Rajasthan Weather Update: राजस्थान के रेगिस्तान में सैलाब का मंजर, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर, एजेंसी। Rajasthan Cyclone Biparjoy: राजस्थान में बिपरजॉय तूफान के कारण भारी बारिश हो रही है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिपरजॉय का कहर बाड़मेर और जालोर में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वहीं, अजमेर में तेज बारिश मे बाद शहर के अंदरुनी हिस्सों में तेज बहाव देखने को मिला। अस्पतालों में पानी भर गया है और कई इलाकों में जलभराव बना हुआ है।

दक्षिणी राजस्थान में बिपरजॉय का खासा असर देखने को मिल रहा है। राज्सथान के जालौर, बाड़मेर, सिरोही, बीकानेर और उदयपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर में पिछले चौबीस घंटों में 150 एमएम बारिश दर्ज की गई है। बारिश से हुए विभिन्न हादसों में अब तक आठ लोगों की मौत हो गई है।करीब एक हजार गांवों में बिजली का संकट बरकरार है।

बारिश और बाढ़ के कहर को देखते हुए निचले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वहीं, जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, राज्य में आज भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

#WATCH | Rajasthan | Several areas of Ajmer continue to remain waterlogged after rainfall. Visuals from this morning. pic.twitter.com/dZgwBpvtZd