Rajasthan: राजस्थान घूमने जाने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द ही बिना टिकट पर्यटन स्थलों में मिलेगा प्रवेश!

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान घूमने जाने वालों के लिए गहलोत सरकार जल्द ही एक ऐसी सुविधा लाने वाली है, जो न सिर्फ यात्रा आसान बनाएगी बल्कि उनका खर्च भी बचाएगी। दरअसल, सरकार एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रही है जिसके तहत पर्यटकों को एक ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से कई स्मारकों और परिवहन सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। एक ही स्मार्ट कार्ड से कई स्मारकों तक पहुंच योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जायेगा, जिसमें पर्यटन विभाग नोडल एजेंसी है तथा परिवहन विभाग भी एक हिस्सा है। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में पर्यटकों को एक स्मार्ट कार्ड के जरिए कई स्मारकों तक पहुंच मिलेगी, जिसे रिचार्ज कराना होगा। बिना टिकट जा सकेंगे पर्यटन स्थल इस सुविधा को प्रदान करने के लिए सरकार एक पोर्टल विकसित करेगी। पर्यटकों को प्रत्येक स्मारक पर बिना टिकट खरीदे स्मारकों का भ्रमण करने की सुविधा होगी। राज्य में सरकारी संरक्षित स्मारकों पर एक ही कार्ड मान्य होगा। यह कार्ड रोडवेज की बसों में भी चलेगा। अधिकारी ने कहा कि शुरुआती चरण में अंतरराज्यीय यात्रा के लिए केवल सुपर लग्जरी बसों को ही सेवा में शामिल किया जाएगा। भीड़ से भी मिलेगा निजात एक अन्य अधिकारी ने कहा कि स्मार्ट कार्ड की वैधता इस तरह से तय की जाएगी कि इससे स्मारकों पर भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिल सके। सिस्टम की प्रतिक्रिया के आधार पर, सेवा का विस्तार किया जाएगा और निजी संग्रहालयों या स्मारकों को भी इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। इससे टिकट के लिए कतार में खड़े होने की जरूरत खत्म हो जाएगी और समय और संसाधनों की बचत होगी। उदयपुर स्थित एक पर्यटक गाइड गजेंद्र सिंह ने कहा कि टिकट खरीदना पर्यटकों के लिए एक समय लेने वाली प्रक्रिया बन गई है, खासकर पीक सीजन के दौरान और अगर यह प्रणाली शुरू हो जाती है, तो इससे यात्रियों को काफी आसानी होगी।

