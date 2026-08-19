राजस्थान में 309 नगरीय निकाय चुनावों की तारीख घोषित, जानिए इलेक्शन का पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनावों की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग नौ और ग्यारह सितंबर को दो चरणों में निकाय चुनाव करवाएगा। चुनाव परिणाम 14 सितंबर को जारी होगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा, कि राज्य के छह नगर निगम में 11 सितंबर और चार निगमों में मतदान नौ सितंबर को होगा।

27 अगस्त से नामांकन

स्थानीय निकाय चुनाव में नामांकन की शुरूआत 27 अगस्त को होगी और एक अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है।

नाम वापसी की प्रक्रिया तीन सितंबर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा।

निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव में ईवीएम में मतदान होगा।

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