राजस्थान में लागू होगा यूसीसी, मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक
राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करेगी, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंजू ...और पढ़ें
HighLights
मंत्रिमंडल ने यूसीसी विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी।
विवाह पंजीकरण, तलाक, उत्तराधिकार के समान प्रावधान।
आदिवासी रीति-रिवाजों को विधेयक से बाहर रखा गया।
जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करेगी। विधेयक के प्रारूप को गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।
विधेयक में तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, लिव-इन-रिलेशनशिप व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने का प्रावधान किया गया है। आदिवासी एवं जनजाति क्षेत्र के रीति-रिवाजों को विधेयक से बाहर रखा गया है।
कानून के तहत विवाह का पंजीकरण सभी समुदायों के नवविवाहितों को 60 दिन में करवाना आवश्यक होगा। लिव-इन-रिलेशनशिप की शुरूआत और समाप्ति की जानकारी भी देनी होगी। तलाक का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
पंजीकरण नहीं करवाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यूसीसी कानून लागू होने के बाद एक से अधिक विवाह (बहुविवाह) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जबकि पुनर्विवाह करने में छूट रहेगी। पहले कई समुदायों में पुनर्विवाह प्रतिबंधित था।
उत्तराधिकार के तहत सभी धर्मों में अब पुत्र-पुत्रियों को समान अधिकार मिलेगा। पहले पिता के रहने हुए पुत्र की मौत पर पौत्र को संपति का अधिकार नहीं था, लेकिन यूसीसी कानून में पौत्र को भी संपति का अधिकार मिलेगा।