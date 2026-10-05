राजस्थान:डूंगरपुर में नेशनल हाईवे पर एसिड टैंकर पलटा, ड्राइवर की जलकर मौत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे-48 पर रविवार शाम तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटते ही टैंकर में आग लग गई।

हादसे में टैंकर के अंदर फंसे ड्राइवर राजाराम चौहान की जलने से मौत हो गई। टैंकर में एसिड भरा हुआ था। हादसे के बाद हाईवे पर करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा।

पुलिस के अनुसार, टैंकर बड़ौदा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। हादसे के समय राजाराम टैंकर के अंदर फंस गया और आग की चपेट में आने से बाहर नहीं निकल सका। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।