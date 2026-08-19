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राजस्थान में डबल मर्डर: मां की मौत से गुस्साए बेटे ने पिता की लाठी से पीट-पीटकर कर दी हत्या

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:24 AM (IST)

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को गोली मार दी।

पिता की लाठी से पीट-पीटकर कर दी हत्या।

पिता की लाठी से पीट-पीटकर कर दी हत्या।


HighLights

  1. चित्तौड़गढ़ में पारिवारिक विवाद के चलते दोहरा हत्याकांड हुआ।

  2. पिता ने पत्नी को गोली मारी, बेटे ने पिता को पीटकर मारा।

  3. हमले में पिता की लिव-इन पार्टनर भी घायल हो गई।

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के चितौड़गढ़ जिले में पारिवारिक विवाद के दौरान दोहरे हत्याकांड की घटना सामने आई है। गंगरार थाना क्षेत्र के रहने वाले दो शादियां कर चुके 55 वर्षीय भगवान लाल दूसरी पत्नी को गोली मारने के बाद अपने ही बेटे के हाथों मारे गए।

आंखों के सामने मां की हत्या से गुस्साए बेटे अनिल ने पिता भगवान लाल पर लाठी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी दौरान झगड़ा रोकने पहुंची भगवान लाल की लिव-इन पार्टनर तारा पर भी अनिल ने लाठी से हमला कर दिया। हमले में वह भी घायल हो गई।

गंगरार डीएसपी उदय सिंह चुंडावत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा सामने आया है। स्वजन की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

घटना सोमवार रात करीब 9 बजे सुवाणियां गांव में हुई। पुलिस के अनुसार भगवान लाल की दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी लाडू से उसकी दो बेटियां और दूसरी पत्नी भोमली से दो बेटे व दो बेटियां हैं। पिछले कुछ समय से भगवान लाल दोनों पत्नियों से अलग सुवाणियां में 35 वर्षीय तारा के साथ लिव-इन में रह रहा था। दोनों खेत पर रहते थे।

सोमवार रात परिवार के लोग खेत पर पहुंचे और भगवान लाल से घर लौटने को कहा। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन कुछ देर बाद विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज होने लगी। इसी दौरान भगवान ने अपनी दूसरी पत्नी भोमली पर गोली चला दी। गोली लगने से भोमली गंभीर घायल हो गई। उनकी मौत हो गई। उसके बाद अनिल ने अपने पिता पर लाठी से हमला किया जिससे उनकी मौत हो गई।

 