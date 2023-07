जयपुर में स्थित राज्य सरकार के सचिवालय की महिला कर्मचारी ने अपने मैनेजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने मैनेजर और महिला कर्मचारी के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। जानकारी के अनुसार शहर के प्रतानगर निवासी महिला संविदा पर सचिवालय में स्थित एक विभाग में नौकरी करती है। महिला ने आरोप लगाया कि मैनेजर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है।कई बार छेड़छाड़ कर चुका है।

Rajasthan: सचिवालय की महिला कर्मचारी का मैनेजर पर छेड़छाड़ का आरोप, केबिन में बुलाकर करता था अश्लील बातें

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राज्य सरकार के शासन सचिवालय में तैनात एक कंप्यूटर एजेंसी के मैनेजर ने महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने मैनेजर के खिलाफ अशोक नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला ने आरोप लगाया कि मैनेजर ने उसे नौकरी से निकालने की भी धमकी दी है। रिपोर्ट में महिला ने आरोप लगाया कि मैनेजर केबिन में बुलाकर सिर से पांव तक घूरने के साथ अश्लील बातें करता है। मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप पुलिस ने मैनेजर और महिला कर्मचारी के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। जानकारी के अनुसार शहर के प्रतानगर निवासी 31 वर्षीय महिला संविदा पर सचिवालय में स्थित एक विभाग में नौकरी करती है। महिला ने आरोप लगाया कि मैनेजर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। मना करने पर वह महिला को नौकरी से निकालने की धमकी देता है। नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई महिला ने आरोप लगाया कि मैनेजर अपने पास बुलाकर काम से जुड़ी कोई बात नहीं करते। सिर्फ अश्लील बातें करते है। कार्यालय समय के बाद रेस्टोरेंट में जाने का दबाव बनाता है। रेस्टोरेंट में जाने से इनकार करने पर वह शाम को देर तक कार्यालय में रुकने के लिए दबाव बनाते है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक कविता कर रही है। महिला का आरोप है कि उसने उच्च स्तर पर भी एक महीने पहले मैनेजर की शिकायत की, लेकिन अब तक उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

