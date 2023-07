शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने जाल बिछाया गया और आरोपी को रिश्वत के 1.5 लाख नकद और 2.5 लाख के नकली नोट लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि लखारा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने एक ठेकेदार से रिश्वत की मांग की थी।

Rajasthan: 'चार लाख दो वरना बिल पास नहीं होगा', ACB ने PWD इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक कार्यकारी अभियंता को कथित तौर पर 4 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। एसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी राजेंद्र प्रसाद लखारा ने एक ठेकेदार से उसके 1 करोड़ रुपये के बिलों को मंजूरी देने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने जाल बिछाया गया और आरोपी को रिश्वत के 1.5 लाख नकद और 2.5 लाख के नकली नोट लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि लखारा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

Edited By: Narender Sanwariya