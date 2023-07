Rajasthan: पाली में सड़क किनारे खड़े तीन भाइयों को निजी बस ने कुचला, मौके पर तोड़ा दम

राजस्थान के पाली में एक सड़क हादसा सामने आया है। पारिवारिक समारोह में रिश्तेदार के यहा जाने के लिए गाड़ी की प्रतीक्षा में सड़क किनारे खड़े रिश्ते के तीन भाईयों को निजी बस ने कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में मृतकों के परिजन रिश्तेदार व अन्य लोग बांगड़ अस्पताल पहुंचे। मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने शव को उठाने से मना कर दिया।

Rajasthan: पाली में सड़क किनारे खड़े तीन भाइयों को निजी बस ने कुचला (फोटो प्रतिकात्मक)

जोधपुर, राज्य ब्यूरो। राजस्थान के पाली में एक सड़क हादसा सामने आया है। पारिवारिक समारोह में रिश्तेदार के यहा जाने के लिए गाड़ी की प्रतीक्षा में सड़क किनारे खड़े रिश्ते के तीन भाईयों को निजी बस ने कुचल दिया। पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना का मामला घटना राजस्थान के पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना से जुड़ी है। बता दें कि तीनों भाई एक साथ अपने एक अन्य रिश्तेदार के यहां जा रहे थे, जिसके लिए सड़क पर गाड़ी की प्रतीक्षा में थे तभी एक निजी बस ने तीनों को चपेट में ले लिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में मृतकों के परिजन, रिश्तेदार व अन्य लोग बांगड़ अस्पताल पहुंचे। जहां मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और रिश्तेदारों ने शव को उठाने से मना कर दिया। क्या बोले एसएचओ प्रेमप्रकाश पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना एसएचओ प्रेमप्रकाश ने बताया कि हादसा पेणावा और साकदड़ा के बीच हुआ। हादसे में गुड़ा एंदला के रहने वाले 25 साल के जेताराम पुत्र वजाराम देवासी, गुड़ा एंदला निवासी 18 साल के अमराराम पुत्र मंगलाराम देवासी और जालोर जिले के भाद्राजून के कानाराम पुत्र रूपाराम देवासी की मौत हो गई। अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे थे तीनों मृतक तीनों सड़क किनारे खड़े होकर अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद सभी एक साथ डरी गांव रिश्तेदारों के यहां होने वाले समारोह में शामिल होने जाने वाले थे। इससे पहले यह हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार बस ने तीनों को चपेट में ले लिया। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिजन घटना की जानकारी मिलने पर समाज से जुड़े अन्य लोग भी अस्पताल पहुंचे, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद शवों को पाली के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां आप परिजन और अन्य लोग मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और शव को उठाने से इनकार किया है। जानकारी अनुसार, तीनों ही लोग सेल्समेन से जुड़ा कार्य करते थे।

Edited By: Mohd Faisal