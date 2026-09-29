अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पर राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन, 7,800 URL और प्रोफाइल ब्लॉक

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई की है। तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े करीब 7,800 यूआरएल और प्रोफाइल ब्लॉक करवाए हैं।

पुलिस के अनुसार, बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार में इस्तेमाल किए जा रहे 15,326 मोबाइल नंबरों और 100 से अधिक डिजिटल उपकरणों को भी ब्लॉक करवाया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी ऐसी सामग्री के प्रसार के लिए टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफार्म पर पेड ग्रुप और चैनल बनाते हैं। इनमें लोग फर्जी पहचान के साथ जुड़कर आपत्तिजनक सामग्री का आदान-प्रदान करते हैं।