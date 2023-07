Rajasthan: 18 साल पहले लूटा था पेट्रोल पंप, पुलिस ने कांवड़ यात्री बनकर बिछाया जाल; फिर हुई गिरफ्तारी

Rajasthan News हरियाणा के फिरोजाबाद निवासी आरोपी चिन्नी उर्फ कुलविंदर सिंह (41) ने जनवरी 2005 में 4-5 अन्य साथियों के साथ बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से 34 हजार रुपये लूटे थे। जबकि पुलिस ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि कुलविंदर सिंह 18 साल तक फरार रहा था।

Rajasthan: 18 साल पहले लूटा था पेट्रोल पंप, पुलिस ने कांवड़ यात्री बनकर बिछाया जाल; फिर हुई गिरफ्तारी

कोटा, एजेंसी। राजस्थान पुलिस ने सोमवार देर रात पेट्रोल पंप लूट के मामले में 18 साल से फरार चल रहे आरोपी को हरियाणा के झज्जर जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए उन्होंने गोदाम कर्मचारियों और कांवर यात्रियों के रूप में अपनी पहचान बदली। आरोपी यहां अपना नाम बदलकर एक भोजनालय चला रहा था। हरियाणा के फिरोजाबाद निवासी आरोपी चिन्नी उर्फ कुलविंदर सिंह (41) ने जनवरी 2005 में 4-5 अन्य साथियों के साथ बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से 34 हजार रुपये लूटे थे। जबकि पुलिस ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि कुलविंदर सिंह 18 साल तक फरार रहा था। करीब छह महीने पहले पुलिस ने कुलविंदर सिंह का पता लगाने की कोशिश शुरू की थी। तकनीकी जानकारी और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने उसकी बहन का पता लगाया और खुद को गोदाम कर्मचारी बताकर सिंह का फोन नंबर हासिल किया। बाद में उन्होंने कुलविंदर सिंह को हरियाणा के झज्जर जिले के लोहारी गांव में खोजा, जहां वह सड़क किनारे भोजनालय चला रहा था। पुलिस ने कहा कि कुलविंदर सिंह ने अपना नाम बदल लिया था और किसी और के नाम से मोबाइल सिम ले रखी थी। रविवार को कुछ पुलिसकर्मी कांवर यात्री के रूप में उसके पास पहुंचे और उसकी पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश करने के लिए उससे बात करने लगे। उन्होंने बताया कि एक बार उसकी पहचान सत्यापित हो जाने के बाद उसे बूंदी वापस लाया गया। बूंदी के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कहा कि बाद में उन्हें सोमवार को बूंदी में गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुलविंदर सिंह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 24 हजार रुपये से सम्मानित किया गया, जबकि कांस्टेबल रणजीत गटाला और कैलाशराम को ऑपरेशन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सराहना मिली। एसपी ने कहा कि बूंदी जिले में 56 भगोड़े हैं और पुलिस ने हाल ही में जिले में आजादी के बाद से विभिन्न मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया है। एसपी ने कहा कि तदनुसार प्रोफाइल तैयार किए गए और पुलिस ने अब तक 56 भगोड़ों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया है।

