सरकारी अस्पताल में आग से मरीज की मौत, ऑक्सीजन मास्क चेहरे से चिपका; गर्दन भी जली

कोटा के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती मरीज का चेहरा जलने से मौत हो गई। मास्क में लगी आग से मरीज का चेहरा और गर्दन पूरी तरह से जल गई। जिससे मरीज की मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब दस बजे की है।

अस्पताल में भर्ती मरीज की आग में जलने से मौत हुई।(फोटो सोर्स: जागरण)

जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान में कोटा के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती मरीज का चेहरा जलने से मौत हो गई। उपचार के दौरान मरीज को कार्डियो शॉक दिया जा रहा थ। इस दौरान नर्सिंगकर्मियों की लापरवाही के चलते उसमें से निकली चिंगारी मरीज के मास्क तक पहुंच गई। मास्क में लगी आग से मरीज का चेहरा और गर्दन पूरी तरह से जल गई। जिससे मरीज की मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब दस बजे की है। स्वजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के लगाए आरोप मौत की जानकारी मिलने पर गुरुवार को मृतक के स्वजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा कर दिया। चिकित्सकों का कहना है कि पहले ही धड़कनें बंद हो गई थीं और उसे डायरेक्ट कार्डियोवर्जन (डीसी) शॉक दिया जा रहा था। जानकारी के अनुसार कोटा के अनंतपुरा निवासी 30 वर्षीय वैभव शर्मा को कई दिनों से पेट में दर्द की शिकायत थी। बुधवार शाम को अचानक बिगड़ी तबीयत सोनोग्राफी करवाने पर चिकित्सकों ने उसकी आंतों में छेद होने की बात कही। इस पर वैभव को छह जुलाई को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दस जुलाई को उसका ऑपरेशन किया गया । ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बुधवार शाम को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर चिकित्सकों ने वैभव को आईसीयू में शिफ्ट किया। वैभव को दिया गया शॉक रात करीब दस बजहे उसे ऑक्सीजन दी गई। वैभव की धड़कनें भी कम होने लगी तो फिर डीसी शॉक दिया गया। वैभव के स्वजनों का आरोप है कि शॉक देने के बाद वैभव सामान्य था। चिकित्सक और नर्सिंगकर्मी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए । इतने में ही अचानक ऑक्सीजन मास्क में चिंगारी उठी और आग लग गई। आग में झुलस गया वैभव का शरीर नर्सिंगकर्मियों को इस बारे में बताया गया,लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। कुछ ही देर में आग तेजी से फैलती देख नर्सिंगकर्मी वहां से चले गए। वैभव का चेहरा, गर्दन और गर्दन से नीचे का हिस्सा भी झुलस गया ।इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक आर.पी.मीणा ने कहा,घटना दुखद है। यह एक तरह की दुर्घटना है। लापरवाही जैसा कुछ नहीं है।

Edited By: Piyush Kumar