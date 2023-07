Rajasthan में पर्चा लीक कराने पर उम्र कैद की सजा के प्रावधान की तैयारी, पायलट की मांगों को मानने के मिले संकेत

पर्चे लीक के खिलाफ कानून में अधिकतम सजा उम्र कैद का प्रावधान करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पारित करवाने का फैसला लिया गया है। सीएम की इस घोषाणा को पर्चे लीक पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे गहलोत के पायलट के साथ सुलह के प्रयास भी माना जा रहा है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)

जागरण संवाददाता,जयपुर। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक करने वालों के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार कानून में उम्र कैद की सजा का प्रावधान करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर के इस बारे में जानकारी दी है। गहलोत ने कहा, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि राज्य लोक सेवा आयोग एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से चर्चा कर इस बारे में बेहतर प्रक्रिया तैयार करें।" सचिन पायलट की मांगों को मानने के दिखे संकेत पर्चे लीक के खिलाफ कानून में अधिकतम सजा उम्र कैद का प्रावधान करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पारित करवाने का फैसला लिया गया है। सीएम की इस घोषाणा को पर्चे लीक पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे गहलोत के पायलट के साथ सुलह के प्रयास भी माना जा रहा है। पर्चे लीक करने वालों को हो सकती है उम्रकैद उल्लेखनीय है कि पायलट ने अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा कर राज्य लोक सेवा आयोग को भंग करने की मांग की थी। सरकार का कहना है कि नियमों में भंग करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में पर्चे लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। पायलट ने पेपरलीक से प्रभावित युवाओं को मुआवजा देने की भी मांग की थी। हालांकि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है।

Edited By: Piyush Kumar