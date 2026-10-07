राजस्थान पंचायत चुनाव के लिए 240 करोड़ का बजट जारी, आपके जिले को कितना मिला?
राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी व्यवस्थाओं के लिए 41 जिलों ...और पढ़ें
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राज्य निर्वाचन आयोग ने 210 करोड़ से अधिक का बजट जारी किया।
यह राशि राजस्थान के 41 जिलों में चुनावी व्यवस्थाओं पर खर्च होगी।
पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान चार चरणों में संपन्न होगा।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी व्यवस्थाओं के लिए 210 करोड़, 35 लाख रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। यह राशि राजस्थान के 41 जिलों नें चुनाव व्यवस्था के लिए वितरित की जाएगी।
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, इस राशि का उपयोग 41 जिलों में सभी मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी, बैलेट पेपर, मतदान दलों के मानदेय, विज्ञापन, रिफ्रेशमेंट, लाइट-माइक, स्ट्रॉन्ग रूम, परिवहन, वाहन और अन्य चुनावी खर्चों के लिए किया जाएगा।
राजस्थान में कब होगा पंचायत चुनाव?
राजस्थान में पंच और सरपंच पदों के लिए चार चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए मतदान 24 अक्तूबर, दूसरे चरण- 30 अक्तूबर, तीसरे चरण- 5 नवंबर और चौथे चरण के लिए 16 नवंबर हो मतदान होगा।
राजस्थान - जिला वार बजट आवंटन
|जिला
|बजट आवंटन
|अजमेर
|₹4,60,25,550
|अलवर
|₹5,99,30,550
|बालोतरा
|₹5,03,82,450
|बांसवाड़ा
|₹6,32,21,400
|बारां
|₹4,10,66,100
|बाड़मेर
|₹6,60,95,100
|ब्यावर
|₹3,58,74,900
|भरतपुर
|₹4,11,12,450
|भीलवाड़ा
|₹8,06,95,350
|बीकानेर
|₹7,00,34,850
|बूंदी
|₹3,68,94,600
|चित्तौड़गढ़
|₹5,24,21,850
|चूरू
|₹6,29,89,650
|दौसा
|₹5,47,85,700
|डीग
|₹3,35,57,400
|धौलपुर
|₹3,38,35,500
|डीडवाना-कुचामन
|₹5,51,56,500
|डूंगरपुर
|₹5,40,90,450
|श्रीगंगानगर
|₹6,02,55,000
|हनुमानगढ़
|₹5,39,97,750
|जयपुर
|₹9,70,56,900
|जैसलमेर
|₹2,52,60,750
|जालोर
|₹7,22,59,650
|झालावाड़
|₹4,51,44,900
|झुंझुनूं
|₹6,93,85,950
|जोधपुर
|₹7,48,08,900
|करौली
|₹4,64,42,700
|खैरथल-तिजारा
|₹3,07,76,400
|कोटा
|₹3,32,32,950
|कोटपूतली-बहरोड़
|₹3,63,38,400
|नागौर
|₹6,14,60,100
|पाली
|₹5,42,29,500
|फलोदी
|₹3,09,61,800
|प्रतापगढ़
|₹3,21,20,550
|राजसमंद
|₹4,19,00,400
|सलूंबर
|₹2,41,94,700
|सवाई माधोपुर
|₹4,40,78,850
|सीकर
|₹8,22,71,250
|सिरोही
|₹3,44,84,400
|टोंक
|₹4,08,80,700
|उदयपुर
|₹7,38,35,550