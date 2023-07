Rajasthan: सरिस्का टाइगर रिजर्व में नए मेहमानों का स्वागत, दो नए शावकों का हुआ जन्म; बाघों की संख्या पहुंची 30

Rajasthan सरिस्का टाइगर रिजर्व में दो शावकों का जन्म हुआ है। मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक आर.एन मीणा ने बताया कि कैमरा ट्रैप में बाघिन एसटी-19 एवं दोनों नवजात शावकों की मॉनिटरिंग बढा दी गई है। नव जीवन सरिस्का टाइगर रिजर्व से 2 शावकों के जन्म का सुखद समाचार पर सीएम गहलोत ने भी ट्वीट किया। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व में दो शावकों का जन्म हुआ

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में दो नए मेहमानों का स्वागत किया गया है। दरअसल, बाघ एसटी-19 के दो शावकों का जन्म हुआ है, जिसके बाद सरिस्का में बाघों की संख्या तीन दशकों में सबसे अधिक यानी 30 पर पहुंच गई। मां और शावकों के लिए सुरक्षित स्थान निर्धारित बाघिन और उसके शावकों को 6 जुलाई को अलवर के पास पार्क के बफर जोन में लगे कैमरे में कैद किया गया था। वन अधिकारियों ने बताया कि इन शावकों का पिता नर बाघ एसटी-18 है। रविवार को सफारी के दौरान तीनों को देखा गया। इसके बाद से वन विभाग ने बाघिन और उसके दोनों शावकों की निगरानी भी बढ़ा दी है। ST-19 शावकों के साथ सुरक्षित जगह निर्धारित कर चुकी है। सीएम गहलोत ने शेयर की तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने मां और शावकों की तस्वीर भी टैग करते हुए ट्वीट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, "जंगल में नया जीवन। सरिस्का से दो शावकों के जन्म की खुशखबरी मिली।अब बाघों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। सरकार बाघों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है।" वन में नव जीवन सरिस्का टाइगर रिज़र्व से 2 शावकों के जन्म का सुखद समाचार मिला। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पर्यावरण हेतु महत्वपूर्ण बाघों के संरक्षण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। pic.twitter.com/Gs7LQwdhAt— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 9, 2023 बाघों की संख्या बढ़कर हुई 30 सरिस्का टाइगर रिजर्व मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निर्देशक आर एन मीणा ने बताया कि सरिस्का के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अब कुल 30 टाइगर हो गए हैं। अब टूरिस्ट भी भारी मात्रा में टाइगर की साइटिंग के लिए आने लगे हैं। सरिस्का प्रशासन की योजना वर्ष 2023-24 में बाघों की संख्या को बढ़ा कर 30 से 35 तक करने की है।

