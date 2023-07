Rajasthan News: साइबर ठगी का नया खेल, कमिशन लेकर ATM से पैसा निकालने वाला गिरफ्तार

देशभर में साइबर ठगी के लिए नए- नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर अब सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन सहित कई हथकंडे अपना रहे हैं। राजस्थान पुलिस की अपराध जांच शाखा ने बड़ी कार्रवाई कर ठगों के कमीशन एजेंट और निजी कंपनी के एटीम संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपित एटीएम संचालक साइबर ठगों से तीस प्रतिशत कमीशन लेकन उनके रुपये बताए खातों से निकालता था

अपराध जांच शाखा की बड़ी कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,जयपुर: राजस्थान पुलिस की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) ने बड़ी कार्रवाई कर ठगों के कमीशन एजेंट और निजी कंपनी के एटीम संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपित एटीएम संचालक साइबर ठगों से तीस प्रतिशत कमीशन लेकन उनके रुपये बताए खातों से निकालता था। पुलिस ने भरतपुर जिले के मोहम्मदपुरा गांव निवासी आरोपित सोराब खान के पास से 25 एटीएम कार्ड,14 बैंक की पासबुक, नौ चेक बुक और एक लाख 41 हजार रुपये सहित कई दस्तावेज बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि रविवार को सोराब को गिरफ्तार किया गया। वह एक निजी कंपनी से एटीएम की फ्रेंचाइजी लेकर गांव में एटीएम मशीन लगा कर पैसा निकाल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक एटीएम से निरंतर साइबर ठगी का पैसा निकाला जा रहा है। इस पर पुलिस की टीम ने एटीएम का आईपी पता जांच तो पता चला कि सोराब खान ने घर पर एटीएम मशीन लगा रखी हैं। वह मेवात के साइबर ठगों से कमीशन लेकर पैसा इस मशीन से निकाल कर उन्हें देता है। ठग जाल में फंसाकर पैसे करवाता था ट्रान्सफर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपने खातों में पैसे जमा करवाते हैं। इसके बाद सोराब एटीएम मशीन से निकालता है। सख्ती से पूछताछ में सोराब ने स्वीकार किया कि वह कई साइबर ठगों के लिए काम करता है। उसके पास संदेश आता था कि वह पिछले डेढ़ साल से इस तरह का काम कर रहा हैं। ठगों के एटीएम कार्ड उसने ले रखे हैं। कुछ फर्जी बैंक खाते सोराब ने खुद ने भी खोल रखे हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में ज्यादा जानकारी जांच पूरी होने के बाद सार्वजनिक की जा सकेगी। साइबर ठगों के सम्भावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही हैं। टीम जल्द ही बड़े बड़े साइबर ठगों को गिरफ्तार करेगी। एटीएम मशीन किस कंपनी की थी यह जानकारी भी अगले एक-दो दिन में सार्वजनिक होगी।

Edited By: Paras Pandey