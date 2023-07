Rajasthan News: तेज बारिश का असर, हनुमानगढ़ में दो दर्जन गांव खाली करवाए

राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। उत्तरी राजस्थान के बीकानेरहनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पिछले 24 घंटे से मध्यम से तेज बारिश हुई। इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। हालात पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों को तैनात किया हे। वहीं हनुमानगढ़ शहर में भी कई दुकानों में पानी भरा।

जयपुर जागरण संवाददाता। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। उत्तरी राजस्थान के बीकानेर,हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पिछले 24 घंटे से मध्यम से तेज बारिश हुई। इस बीच घग्घर नदी में हरियाणा से आ रहे पानी के कारण हनुमानगढ़ जिले के दो दर्जन गांवों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने नदी के निकट बसे दो दर्जन गांवों को खाली करवाया है। इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। हालात पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों को तैनात किया हे। वहीं हनुमानगढ़ शहर में भी कई दुकानदारों ने पानी भरने की आशंका को देखते हुए दुकानें खाली की है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 17 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़ एरिया में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। प्रशासन ने हनुमानगढ़ जिले के फतेहपुर,कमरानी,अमरपुरा,भद्रकाली,ढालिया, बुड़सिंहवाला, गाहडू, ज्वालासिंह, सतीपुरा, हनुमानगढ़ जंक्शन,टाउन, श्रीनगर, खुंजा, गंगागढ़,गोपालगढ़,पुरूषोत्तमवाला बास, करणीसर,सहलीपुरा,बहलोल,मसरूवाला,चक 23,चक25 और चक 29 को खाली करवाया है। प्रशासन के अनुसार हरियाणा में सिरसा के मुसाहिबवाला के पास घग्गर नदी का बांध टूटा है। जिसका असर हनुमानगढ़ जिले में भी होगा। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने चार ट्रेन रद्द करने के साथ ही आठ ट्रेन का मार्ग बदला है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अलवर,भरतपुर,करौली,धौलपुर,सवाईमाधोपुर एवं टोंक जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।

