Rajasthan: पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश ढेर, दूसरा आरोपी अस्पताल में भर्ती

Rajasthan News राजस्थान के बाड़मेर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में एक 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश मारा गया। इसके अलावा एक अन्य 50 हजार का आरोपी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मृतक आरोपी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दूसरे पर नजर रखी गई है।

पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश ढेर

बाड़मेर, एएनआई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपये का एक इनामी अपराधी मारा गया, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। 25 हजार के इनामी अपराधी की मौत अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार शाम को राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जो जोधपुर और बाड़मेर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि मृतक एक अपराधी था और उसके नाम पर 25,000 रुपये का इनाम था। आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली पुलिस ने आगे कहा कि हमला होने के बाद आत्मरक्षा में उनकी तरफ से फायरिंग की गई। राजस्थान के डीजीपी उमेश ने शुक्रवार को कहा, "यह जोधपुर और बाड़मेर पुलिस का संयुक्त अभियान था। उन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की, जिसमें 25,000 रुपये का इनामी अपराधी ओम प्रकाश मारा गया।" शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा पुलिस ने कहा कि फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, 50,000 रुपये के इनामी दूसरे बदमाश कोशलाराम को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।

Edited By: Shalini Kumari