लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र से करेंगे बाहर, राजस्थान के मंत्री ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल

मानहानि मामल में गुजरात उच्च न्यायालय से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद राजस्थान के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा ने अति कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि चाहे हमें कानून हाथ में लेना पड़े लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का सूपड़ा साफ करेंगे।

राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा- लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र से करेंगे बाहर। फाइल फोटो।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, जयपुर। मानहानि मामल में गुजरात उच्च न्यायालय से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद राजस्थान के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा ने अति कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि चाहे हमें कानून हाथ में लेना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का सूपड़ा साफ करेंगे। जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। मेघवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना मेघवाल ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में राजस्थान में सरकार बनाएंगे। साथ ही साल, 2024 में होने वाले लोकसभा में इनका सूपड़ा साफ करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा असत्य बोलने वाले पीएम हैं तो वह मोदी है। पीएम मोदी कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री नहीं है। ये अंबानी और अड़ानी समूह के प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के टूल और अनपढ़ हैं। वे देश का बंटवारा कर रहे हैं। पीएम ने लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया। संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का दुनिया में नाम होता था, लेकिन मोदी ने हिंदू मुस्लिम और जातियों में बांट दिया है। अब इनका किनारा आ गया है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल मेघवाल ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस फैसले से कार्यकर्ता ही नहीं पूरी जनता में आक्रोश है। अब तक पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि न्यायालय किसी के दबाव में आकर फैसला कर रहा है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। जिस धारा में आजादी के बाद आज तक किसी को सजा नहीं हुई, उसमें राहुल गांधी को इस तरह परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता भर देंगे जेल उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी को एक दिन भी जेल जाना पड़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भर देंगे। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमानत नहीं लेंगे।

Edited By: Sonu Gupta