Rajasthan जयपुर के जेके लोन अस्पताल में आग लगने के बाद 30 बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉ. कैलाश मीना ने कहा कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तुरंत सतर्क हुए और दो वार्डों में भर्ती 30 बच्चों को अन्य वार्डों में स्थानांतरित कराया गया। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

Rajasthan: जयपुर के जेके लोन अस्पताल में आग लगने से मची अफरा-तफरी, 30 बच्चों की बाल-बाल बची जान

जयपुर, एजेंसी। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सोमवार रात प्रीफेब वार्ड वार्ड में अचानक आग लगने से तीसरी मंजिल पर धुआं ही धुआं फैल गया, जिसके बाद लगभग 30 बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। अधिकारी ने मंगलवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया की अस्पताल के कर्मचारियों ने सोमवार रात दो वार्डों की एसी डक्ट लाइन से धुआं निकलते देखा, जहां बच्चों को भर्ती कराया गया था। बाल-बाल बची बच्चों की जान अस्पताल अधीक्षक डॉ. कैलाश मीना ने कहा कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तुरंत सतर्क हो गए और दो वार्डों में भर्ती 30 बच्चों को अस्पताल के अन्य वार्डों में स्थानांतरित कराया गया। उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। आग पर पाया गया काबू डॉक्टर कैलाश मीना ने बताया की अस्पताल के कर्मचारियों ने अग्निशमन उपकरणों की मदद से खुद ही आग पर काबू पा लिया। हाल ही में जेके लोन अस्पताल में बच्चों का वार्ड बनाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खामियां पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Nidhi Avinash