बीकानेर कैंसर अस्पताल के नि:शुल्क इंजेक्शन दिल्ली में बिके, राजस्थान में जांच तेज

जागरण संवाददाता, जयपुर। बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों को निश्शुल्क आपूर्ति किए जाने वाले इंजेक्शनों के दिल्ली में मेडिकल की दुकानों पर मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने मंगलवार को इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 22 वायल बरामद किए हैं। एक वायल की कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है।

राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस मामले की जांच को लेकर निर्देश दिए हैं। इस इंजेक्शन का नाम बाावेसियो 200एमजी/ 10 एमएल है। यह इंजेक्शन राजस्थान सरकार के मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) की ओर से बीकानेर कैंसर अस्पताल में आपूर्ति किए गए थे। अब जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि बीकानेर के कैंसर अस्पताल से दिल्ली के बाजार में कैसे पहुंचे।