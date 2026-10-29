40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले में राजस्थान सरकार का एक्शन, APO पर भेजे गए IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राज्य सरकार ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) शिखर अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स (APO) कर दिया है।

1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल पर यह कार्रवाई उनके और उनके परिवार द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीदने से जुड़े एक विवाद के सामने आने के बाद की गई है। देर रात जारी हुआ आदेश कार्मिक विभाग (DoP) द्वारा बुधवार देर रात जारी आदेश में कहा गया कि प्रशासनिक कारणों से शिखर अग्रवाल को अगले आदेश तक एपीओ किया जाता है। इस आदेश पर शासन के संयुक्त सचिव धीरज कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं।

बता दें कि एपीओ किए जाने से पहले शिखर अग्रवाल के पास कई महत्वपूर्ण विभागों की कमान थी, इनमें उद्योग और एमएसएमई (MSME) विभाग, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC), निवेश, एनआरए (NORA) और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) और रीको (RIICO)-राजसिको (RAJSICO) के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए? इसके अलावा मीडिया संगठनों की एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वरिष्ठ नौकरशाह और उनके परिवार ने भारी-भरकम संपत्तियां बनाई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, उनके दो बेटों और ससुराल वालों ने महज ढाई साल के भीतर एक ही रियल एस्टेट कंपनी से करीब 40 विला और कॉटेज खरीदे हैं।