जयपुर पुलिस ने समझौता कराने के लिए पति-पत्नी को बुलाया थाने, नहीं माना शौहर और दे दिया तीन तलाक

जयपुर थाने में पति ने पत्नी को तीन तलाक दिया (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित महिला पुलिस थाने (उत्तर) में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पुलिसकर्मियों के सामने ही तीन तलाक दे दिया। पुलिसकर्मियों ने समझाने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति बोला, मैने अपनी पसंद की दूसरी युवती से विवाद कर लिया है। निकाह के दो साल बाद ही पति करने लगा प्रताड़ित वहीं, पीड़िता ने पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस उप निरीक्षक रईश मोहम्मद ने बताया कि शहर के जयसिंहपुरा खोर निवासी 27 वर्षीय महिला ने बताया कि उसका निकाह बूंदी निवासी महमूद से सितंबर, 2018 में हुआ था। निकाह के दो साल बाद ही पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने उसे प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। प्रताड़ना से परेशान होकर उसने महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। महिला ने दर्ज करवाया मामला बता दें कि अगस्त, 2022 में समझौता कर उसे वापस ससुराल ले गए। कुछ दिन बाद फिर दहेज मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और उसे फिर ससुराल से बाहर निकाल दिया। इस पर वह अपने मायके आ गई। इस साल 27 फरवरी को जयपुर के महिला थाना (उत्तर) में पीड़िता ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस सात जुलाई को महिला थाना अधिकारी ने महमूद और पीड़िता को बयानों के लिए बुलाया। बयान के दौरान पुलिसकर्मियों ने समझाने की कोशिश की तो महमूद ने तीन बार तलाक-तलाक बोलकर पीड़िता को तलाक दे दिया। उसके बाद पीड़िता ने थाने में पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है।

