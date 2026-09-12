चूरू में सालासर बालाजी के पास दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने कुचला, तीन की मौत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के चूरू जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां सालासर बालाजी के दर्शन के लिए पैदल जा रहे तीन युवकों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दुर्घटना शुक्रवार देर रात सालासर मंदिर से करीब एक किलोमीटर पहले हुई।

बता दें कि सालासर पुलिस थाने के एसएचओ शंखल लाल भारी ने बताया कि मारे गए तीनों युवक पदयात्रा पर निकले थे। ये तीनों 10 सितंबर को करीब 80 लोगों के एक समूह के साथ जायल से सालासर बालाजी के लिए पैदल रवाना हुए थे।

शुक्रवार की रात को यह पूरा जत्था सालासर से करीब 11 किलोमीटर दूर गनेरी में विश्राम करने के लिए रुका था। लेकिन, इन तीनों युवकों ने रात के समय ही आगे बढ़कर सालासर पहुंचने का फैसला किया और वे आगे निकल गए।

जब वे सालासर के पास पहुंचे, तो किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों युवकों की पहचान राजेश भार्गव (उम्र 27 वर्ष), नटवर भार्गव (उम्र 29 वर्ष) और विक्रम भार्गव (उम्र 24 वर्ष) के रूप में हुई है।