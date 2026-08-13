दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पानी भरने से सुरंग बंद, यातायात किया गया डायवर्ट
राजस्थान में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ, कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुकुंदरा सुरंग में पानी भरने से यातायात रोका गया। ...और पढ़ें
HighLights
कोटा में मुकुंदरा सुरंग में पानी भरने से यातायात रुका।
राजस्थान के आठ बांधों के गेट खोले गए, जलस्तर बढ़ा।
चित्तौड़गढ़ में बांध टूटने से 300 बीघा फसलें बर्बाद।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के अधिकांश जिलों में बुधवार को भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। कोटा में लगातार वर्षा से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्थित मुकुंदरा सुरंग के एक हिस्से में दो फीट तक पानी भर गया, जिससे यातायात बंद कर दिया गया।
पानी को पंपों के माध्यम से बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए। इसके बाद मुंबई की तरफ से सुरंग की ओर जाने वाले यातायात को कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 की तरफ मोड़ दिया गया।
राजस्थान के आठ बांधों के गेट खोले गए
वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश बांध पानी से लबालब हो गए। आठ बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सलूंबर जिला कलेक्टर के सरकारी आवास में पानी भर गया।
लगातार बारिश के कारण चित्तौड़गढ़ जिले के देवलिया बांध से पानी बाहर आ गया और खोखी बांध की दीवार टूटने से 300 बीघा खेत में फसल खराब हो गई। भीलवाड़ा में भारी वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में पानी भर गया। सवाईमाधोपुर जिले में वर्षा से निचले इलाको में पानी भर गया।