दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पानी भरने से सुरंग बंद, यातायात किया गया डायवर्ट

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के अधिकांश जिलों में बुधवार को भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। कोटा में लगातार वर्षा से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्थित मुकुंदरा सुरंग के एक हिस्से में दो फीट तक पानी भर गया, जिससे यातायात बंद कर दिया गया।

पानी को पंपों के माध्यम से बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए। इसके बाद मुंबई की तरफ से सुरंग की ओर जाने वाले यातायात को कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 की तरफ मोड़ दिया गया। राजस्थान के आठ बांधों के गेट खोले गए वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश बांध पानी से लबालब हो गए। आठ बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सलूंबर जिला कलेक्टर के सरकारी आवास में पानी भर गया।