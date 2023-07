कमरे में रखा बारूद फटने से महिला घर की छत तोड़ती हुई पड़ोसी की छत पर जा गिरी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह यह घटना हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही कारणों के बारे में बताया जा सकेगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विस्फोट से कमरे की पट्टी टूट गई और महिला पड़ोसी की छत पर जाकर गिर गई।

Rajasthan: कमरे में रखा बारूद अचानक फटा, घर की छत तोड़ती हुई पड़ोसी की छत पर जा गिरी महिला

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक घर के कमरे में रखा बारूद फटने से महिला छत की पट्टियां तोड़ते हुए 25 फीट दूर पड़ोसी घर की छत पर जाकर गिरी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह यह घटना हुई। अचानक हुआ जोरदार विस्फोट झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी में पटाखे बनाने वाले मुस्लिम शौरगर के घर में हादसा हुआ था। घर के सभी सदस्य अपना-अपना काम कर रहे थे। अफरीन (27) पत्नी जावेद भी अपने कमरे में काम कर रही थी। इस दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। सूचना मिलने पर पुलिस थाना अधिकारी रामसिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे में रखा हुआ था कच्चा माल पुलिस के अनुसार जावेद सांप पकड़ने और शादियों में रेडियम पटाखे चलाकर मजदूरी करता था। वह घर में ही छोटे स्तर पर पटाखे बनाता था। पटाखे और कुछ कच्चा माल उसने कमरे में रखा हुआ था। उसी में विस्फोट हुआ। पुलिस के अनुसार विस्फोट कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कारणों के बारे में बताया जा सकेगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विस्फोट से कमरे की पट्टी टूट गई और महिला पड़ोसी की छत पर जाकर गिर गई। थाना अधिकारी ने बताया कि मुस्लिम मदरसा के निकट जावेद का घर है।

