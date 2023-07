Rajasthan News: राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, अब एक ही बार करवाना होगा पंजीकरण

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क नहीं देना होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपये सभी तरह के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजनों से400 रुपये फीस जमा करवाकर एक बार पंजीकरण करवाना होगा।

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए खुशखबरी है।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को एक बार ही पंजीकरण करवाना होगा। राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क नहीं देना होगा। यह योजना केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ही होगी एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करवाने के बाद अभ्यर्थी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निकलने वाली सभी भर्तियों में अपनी योग्यता (आयु व शैक्षणिक योग्यता) के अनुसार शामिल हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें बार-बार परीक्षा शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह योजना केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ही होगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को तय शुल्क देना होगा। प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब तीस लाख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं परीक्षा शुल्क को लेकर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया है। नये नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को छह सौ रुपये, सभी तरह के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजनों से चार सौ रुपये फीस जमा करवाकर एक बार पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को अपनी अलग-अलग एसएसओ (सिंगल साइन आन ) आईडी बनानी होगी। नये नियमों के अनुसार जो अभ्यर्थी पहली बार परीक्षा देगा या जिसका एसएसओ पोर्टल पर अकाउंट नहीं बना हुआ है। उसे पोर्टल पर जाकर अकाउंट बनाना होगा। फिर इसी पर एक बारिय पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब तीस लाख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं।

